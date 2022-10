Calcio. Prima Categoria A, sfide al vertice tra Camporosso-S.F. Loano e Aurora Pontelungo, nel girone B occhi puntati su Letimbro-Spotornese e Quiliano-Masone

Domenica dal menù ricchissimo per i due gironi ponentini di Prima Categoria, con numerose sfide al vertice che potrebbero ridisegnare la classifica in maniera significativa, seppur sia ancora presto per qualsiasi tipo di pronostico.

Partendo dal gruppo A, incroci d'alta quota tra Camporosso-S.F.Loano, entrambe a punteggio pieno, e Aurora-Pontelungo, più che mai determinate a confermarsi nei quartieri nobili della graduatoria. Nei bassifondi, bisognose di punti Mallare e Atl.Argentina, così come Millesimo e Altarese, in trasferta nel ponente contro Oneglia e Virtus Sanremo. Alle 17.30 il posticipo Vadino-Aurora.

Tanti derby savonesi invece nel girone B, dove Letimbro e Spotornese daranno vita a una delle sfide più attese di questa domenica. Occhi puntati anche su Quiliano-Masone, entrambe a quota 7 insieme all'Albissole, impegnata al "Levratto" contro la Priamar.

La Vadese cerca i primi punti ospitando lo Speranza, in mattinata la Veloce avrà un compito arduo in casa del Pra.

Si parte alle 11.00 con il match del "Baciccia-Ferrando" tra gialloblu e granata, a partire dalle 15.00 tutto il resto del programma