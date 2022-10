Calcio. Vado, che colpaccio a Stresa! Festa rossoblu con Di Renzo e Adusa, ai piemontesi non basta la doppietta di Tripoli

Il Vado continua a sognare! I rossoblu proseguono spediti la propria corsa nel girone A di Serie D e portano a casa altri tre pesantissimi punti superando 3-2 lo Stresa grazie alla doppietta di Di Renzo e alla rete di Adusa proprio allo scadere.

Una prova di forza, di carattere, a certificare ulteriormente l'ottimo momento attraversato dalla squadra di mister Didu.

Da rimarcare la doppietta di Di Renzo tra il 14' e il 20' dopo il momentaneo vantaggio piemontese firmato da Tripoli, autore di due reti dagli undici metri proprio all'inizio e allo scadere della prima frazione di gioco.

Su un campo in erba naturale e in condizioni davvero precarie, i rossoblu non si sono scomposti, giocando di spada - saranno in totale dodici i cartellini estratti dal direttore di gara - e restando aggrappati al match per tutta la ripresa fino all'incornata vincente di Adusa all'88', pochi istanti dopo l'espulsione di un giocatore di casa per somma di ammonizioni.

Un successo che permette ai liguri di tenere il passo di Sestri Levante e Sanremese, vittoriose nei rispettivi impegni casalinghi contro Fossano e Derthona, in caduta libera nonostante il cambio in panchina.

Il Vado tornerà in campo domenica prossima tra le mura amiche del "Chittolina", in un derby tutto ligure contro il Ligorna di Roselli