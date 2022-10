Calcio. Ligorna domenica a Vado senza Gulli, Brunozzi e Botta. Roselli: "Affrontiamo una squadra importante"

Primo derby ligure di campionato per il Ligorna in Serie D. Uomini di Mister Roselli impegnati in trasferta allo Stadio Chittolina di Vado Ligure contro i padroni di casa del Vado. Da un lato i Biancoblù sono reduci da un bottino di 12 punti in 6 partite, mentre dall’altro i Rossoblù si trovano al terzo poso solitario grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Questo il commento di Mister Roselli sul momento d’oro delle squadre liguri in Serie D:

«Sembra quasi un'anomalia che ci siano quattro squadre liguri nella parte nobile della classifica. Va detto che la Sanremese c’è sempre stata, il Vado spesso e che il Sestri Levante è una società blasonata che ogni anno si ritaglia un ruolo importante. Diciamo che è abbastanza particolare questa situazione, anche se va detto che ci sono piemontesi come Derthona e Casale che stanno rendendo meno del previsto nonostante fossero tra le protagoniste designate. Ma siamo ancora alla nona giornata».

Qui invece il commento sull’avversaria di giornata: «Il Vado quest’anno ha una squadra importante, si vede dai giocatori che hanno preso. Ha fatto cose importanti come le ha fatte anche la Sanremese e come altre squadre. Se si guardano gli investimenti forse al momento la vera sorpresa è il Sestri Levante. Il Vado ha un parco attaccanti caratterizzato da giocatori quasi tutti in doppia cifra, cosa che comunque ti spinge in alto in classifica». Qui infine il commento sulla condizione della squadra: «Abbiamo alcuni problemi con qualche giocatore, soprattutto tra i pali. Sarà assente Botta per infortunio, così come Brunozzi per qualche partita e Gulli un po’ più a lungo. Tassotti e Di Masi rientrano invece dalle squalifiche. Per il resto siamo al completo»