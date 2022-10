L'inversione degli esterni offensivi ha portato subito frutti preziosi per il Plodio durante la partita con la San Filippo Neri Yepp.

Con lo spostamento di Luongo a sinistra e di Rossi a destra, è arrivato immediata la rete del numero undici biancazzurro.

Il Plodio si sta godendo una settimana in zona playoff, seppur l'esperto giocatore dei valbormidesi sottolinei come il fattore esperienza possa essere determinante per poter migliorare la presenza in campo di tutta la squadra.