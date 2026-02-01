Calcio. Serie D, il Vado si ferma a Imperia: al "Ciccione" è 2-2

IMPERIA-VADO 2-2 (22' Ciccone, 28' Bresciani, 72' Alfiero, 78' Boccia)
Finisce qui dopo 3 minuti di recupero
86' entra Giacchino per Lazzarini
85' entra Insolito per Conti
78' pareggio dell'Imperia. Eurogol di Boccia, che riceve un passaggio in orizzontale di Conti e da fuori area, in perfetta coordinazione, scarica un missile che si insacca sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere che davvero nulla può fare
75' entra Abonckelet per Alluci
73' ammonito Bellocci per perdita di tempo
72' passa in vantaggio il Vado. Il potente destro di Alfiero dal limite dell'area viene toccato ma non respinto da Rossi. Il pallone si insacca sotto la traversa
67" la punizione a giro di Busato trova la respinta in corner di Bellocci coi pugni
65' discesa di Busato sulla destra e diagonale di sinistro che termine alto. Entra Gulinelli per Bondioli
63' entra Sacco per Stampi
62' clamorosa occasione fallita da Diallo, che vince un contrasto in piena area e si libera per il tiro. La conclusione di punta termina incredibilmente alta
61' ammonito Bondioli che interrompere fallosamente una ripartenza di Conti
60' entra Raffini per Arras
58' ammonito Arras che cintura al collo Diallo che lo aveva saltato
50' ammonito Viti per trattenuta
49' bel tiro al volo di Busato da fuori area, palla sul fondo
47' risponde subito il Vado con una ripartenza conclusa da Alfiero con una gran botta che esce a lato di poco
46' parte subito forte l'Imperia: spunto sulla sinistra di Bresciani che affonda e mette al centro dell'area per Boccia che stoppa bene ma poi si coordina male e conclude alto
Finisce il primo tempo dopo Due minuti di recupero
45' + 1 Punizione di Busato che aggira la barriera ma viene respinta da Bellocci che si allunga sul palo alla sua sinistra
43' si susseguono senza sosta gli attacchi da una parte e dall'altra: Bellocci in uscita anticipa Conti e respinge il pallone fuori area, Diallo vede la porta sguarnita e tenta un pallonetto che non inquadra la porta
42' Arras di testa da pochi passi impegna Rossi che risponde di istinto, si scatena una mischia con la palla che danza pericolosa mente sulla linea di porta prima di essere allontanata dalla difesa
39' Alluci ruba palla sulla tre quarti, avanza centralmente e conclude di collo costringendo Rossi a una difficile deviazione sopra la traversa
34' che occasione per i nerazzurri! Conti servito per le vie centrali si porta avanti il pallone con il ginocchio e poi dal cuore dell'area conclude di potenza alzando troppo la mira
28' pareggio dell'Imperia: Conti dalla destra serve uno splendido pallone in diagonale rasoterra che trova l'incursione di Bresciani, il quale evita l'uscita di Bellocci e mette in rete
25' l'Imperia prova a reagire con un destro di Conti che si perde a lato
22' Vado in vantaggio. Gran tiro dal limite di Ciccone che dalla destra si accentra e scarica una conclusione che dapprima colpisce il palo e poi si insacca alla destra di Rossi
13' Imperia a un passo dal vantaggio. Diallo di testa spizza un cross dalla destra e libera Bresciani che in spaccata devia da pochi metri verso la porta trovando una miracolosa respinta in tuffo di Bellocci
6 Rigore parato! Il rasoterra di Alfiero, non particolarmente potente, viene bloccato da Rossi che si tuffa alla sua sinistra
5' calcio di rigore per il Vado
4' Guida salva sulla linea una conclusione di Arras
Imperia: Rossi, Di Giosia, Spezzano, Viti, Guida, Del Bello, Bresciani, Boccia, Conti, Busato, Diallo. A disposizione: Trucco, Bettin, Gemetto, Freccero, Vindigni, Giorgetti, Saretti, Casagrande, Insolito
Vado: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Arras, Ciccone, Lazzarini, Alfiero, Stampi, Alluci, Rosa. A disposizione: Gattuso, Raffini, Gulinelli, Abonckelet, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Bonotto, Giacchino