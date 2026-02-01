Calcio. Serie D, il Vado si ferma a Imperia: al "Ciccione" è 2-2

IMPERIA-VADO 2-2 (22' Ciccone, 28' Bresciani, 72' Alfiero, 78' Boccia)

Finisce qui dopo 3 minuti di recupero

86' entra Giacchino per Lazzarini

85' entra Insolito per Conti

78' pareggio dell'Imperia. Eurogol di Boccia, che riceve un passaggio in orizzontale di Conti e da fuori area, in perfetta coordinazione, scarica un missile che si insacca sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere che davvero nulla può fare

75' entra Abonckelet per Alluci



73' ammonito Bellocci per perdita di tempo



72' passa in vantaggio il Vado. Il potente destro di Alfiero dal limite dell'area viene toccato ma non respinto da Rossi. Il pallone si insacca sotto la traversa



67" la punizione a giro di Busato trova la respinta in corner di Bellocci coi pugni



65' discesa di Busato sulla destra e diagonale di sinistro che termine alto. Entra Gulinelli per Bondioli



63' entra Sacco per Stampi



62' clamorosa occasione fallita da Diallo, che vince un contrasto in piena area e si libera per il tiro. La conclusione di punta termina incredibilmente alta



61' ammonito Bondioli che interrompere fallosamente una ripartenza di Conti



60' entra Raffini per Arras

58' ammonito Arras che cintura al collo Diallo che lo aveva saltato

50' ammonito Viti per trattenuta



49' bel tiro al volo di Busato da fuori area, palla sul fondo



47' risponde subito il Vado con una ripartenza conclusa da Alfiero con una gran botta che esce a lato di poco



46' parte subito forte l'Imperia: spunto sulla sinistra di Bresciani che affonda e mette al centro dell'area per Boccia che stoppa bene ma poi si coordina male e conclude alto

Finisce il primo tempo dopo Due minuti di recupero

45' + 1 Punizione di Busato che aggira la barriera ma viene respinta da Bellocci che si allunga sul palo alla sua sinistra

43' si susseguono senza sosta gli attacchi da una parte e dall'altra: Bellocci in uscita anticipa Conti e respinge il pallone fuori area, Diallo vede la porta sguarnita e tenta un pallonetto che non inquadra la porta

42' Arras di testa da pochi passi impegna Rossi che risponde di istinto, si scatena una mischia con la palla che danza pericolosa mente sulla linea di porta prima di essere allontanata dalla difesa

39' Alluci ruba palla sulla tre quarti, avanza centralmente e conclude di collo costringendo Rossi a una difficile deviazione sopra la traversa

34' che occasione per i nerazzurri! Conti servito per le vie centrali si porta avanti il pallone con il ginocchio e poi dal cuore dell'area conclude di potenza alzando troppo la mira

28' pareggio dell'Imperia: Conti dalla destra serve uno splendido pallone in diagonale rasoterra che trova l'incursione di Bresciani, il quale evita l'uscita di Bellocci e mette in rete

25' l'Imperia prova a reagire con un destro di Conti che si perde a lato

22' Vado in vantaggio. Gran tiro dal limite di Ciccone che dalla destra si accentra e scarica una conclusione che dapprima colpisce il palo e poi si insacca alla destra di Rossi

13' Imperia a un passo dal vantaggio. Diallo di testa spizza un cross dalla destra e libera Bresciani che in spaccata devia da pochi metri verso la porta trovando una miracolosa respinta in tuffo di Bellocci

6 Rigore parato! Il rasoterra di Alfiero, non particolarmente potente, viene bloccato da Rossi che si tuffa alla sua sinistra

5' calcio di rigore per il Vado

4' Guida salva sulla linea una conclusione di Arras

Imperia: Rossi, Di Giosia, Spezzano, Viti, Guida, Del Bello, Bresciani, Boccia, Conti, Busato, Diallo. A disposizione: Trucco, Bettin, Gemetto, Freccero, Vindigni, Giorgetti, Saretti, Casagrande, Insolito

Vado: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Arras, Ciccone, Lazzarini, Alfiero, Stampi, Alluci, Rosa. A disposizione: Gattuso, Raffini, Gulinelli, Abonckelet, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Bonotto, Giacchino