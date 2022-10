La Vadese ha scelto di rinunciare agli ottavi di Coppa Liguria. Annullata la gara con il Q&V, la prossima settimana i provvedimenti disciplinari

E' stato emanato pochi minuti fa un'appendice al comunicato canonico del giovedì con le ultime determinazioni del Comitato Regionale Ligure.

In esso è stata ratificata la rinuncia della Vadese agli ottavi di finale di Coppa Liguria, in programma mercoledì prossimo (la gara di andata) al Ferruccio Chittolina.

Ovviamente saranno presi provvedimenti disciplinari al riguardo (sicura una multa), che saranno determinati nel comunicato della prossima settimana.

La nota.

ANNULLAMENTO GARA COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA – Ottavi di Finale

Le gare VADESE CALCIO 2018 – QUILIANO&VALLEGGIA, in programma il giorno 26.10.2022, alle ore 20.00, sul Campo “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure (SV), e QUILIANO&VALLEGGIA – VADESE CALCIO 2018, in programma il giorno 09.11.2022, sono da considerarsi annullate d’ufficio a seguito di rinuncia della A.S.D. Vadese Calcio 2018. Si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale per i relativi provvedimenti disciplinari.