Calcio. Prima Categoria B, sabato ricchissimo con cinque gare in programma: trasferte genovesi per Letimbro e Quiliano, nel tardo pomeriggio Veloce-Vadese e Spotornese-Priamar

Un sabato che profuma di domenica per il girone B di Prima Categoria: delle sette gare in programma, valevoli per la quinta giornata di campionato, ben cinque saranno disputate tra il pomeriggio e la serata, con tanti incroci stuzzicanti in grado di ridisegnare una classifica ancora cortissima.

Si parte alle 15.00 con i canonici impegni casalinghi di Multedo e Olimpic, che se la vedranno rispettivamente contro Letimbro e Quiliano: due test delicati che le compagini savonesi cercheranno di archiviare nel migliore dei modi per mantenersi nella zona sinistra della graduatoria. Alla stessa ora anche Masone-Pra

Spazio poi al delicatissimo match delle 18.00 tra Veloce e Vadese, entrambe ancora ferme a quota zero, seppur faccia sicuramente più rumore la posizione degli azzurro-granata di Saltarelli (sempre falcidiati dalle assenze), che hanno subito ben 17 reti nelle prime 4 partite di campionato.

Alle 19.30 chiuderà il programma Spotornese-Priamar, con la squadra di Dorigo a caccia della quarta vittoria di fila.

Ampia copertura sulle pagine del nostro quotidiano, con livescore e webcronache in tempo reale.