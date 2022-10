Calcio. Prima Categoria, è un Savona da applausi: Speranza battuto 2-1, Sofia e Caredda lanciano i biancoblu

SPERANZA - SAVONA 1-2 (62' Certomà rig. - 8' Sofia, 64' Caredda)

FINISCE QUI IL DERBY! IMPRESA DEL SAVONA, CHE VINCE 2-1 SULLO SPERANZA.

94' punizione per lo Speranza dal cerchio di centrocampo, pronto a battere lungo Berruti

91' Sabally a giro sfiora l'incrocio dei pali, a centimetri dal 2-2 la squadra di casa

90' inizia il recupero, altro giro dalla bandierina per lo Speranza

88' Barbara in tuffo respinge con i pugni l'ennesimo pallone messo in area dagli esterni rossoverdi

87' giallo a Quintavalle per proteste

86' sta raschiando il fondo del barile la squadra di Frumento, che cerca le ultime energie per strappare tre punti dal peso specifico notevole, ma lo Speranza da la sensazione di poter colpire da un momento all'altro

82' Diagne si avventa su un pallone vagante in area biancoblu, ma la sua incornata è completamente fuori misura

80' ancora dieci da giocare, partita sempre apertissima con lo Speranza a caccia del pari e il Savona che cerca di pungere in ripartenza

77' Barranca mette il pallone in mezzo, Barbara padrone dell'area piccola

75' problemi per Sofia, costretto a lasciare il campo a Marrapodi

74' ammonito un componente della panchina dello Speranza, è un finale incandescente al Santuario

73' Moscino per Caredda, Frumento cerca di attingere dalla panchina per gestire questo finale

71' Quintavalle si libera in un fazzoletto di terreno trovando un cross preciso per l'accorrente Pondaco, sinistro in corsa che si perde alto. Ancora una volta da rimarcare la prova del capitano biancoblu, tra l'altro non a meglio dal punto di vista fisico

66' partita che si sta innervosendo parecchio, contrasti duri e animi piuttosto accesi

64' TORNA AVANTI IL SAVONA! Caredda! Gran gol del numero dieci biancoblu che trafigge Berruti proteso in tuffo. Esplodono di gioia i tifosi presenti al "Briano"



62' CERTOMA' DAGLI UNDICI METRI SPIAZZA BARBARA, HA PAREGGIATO LO SPERANZA. Piattone destro su cui nulla può il numero uno del Savona

61' RIGORE PER LO SPERANZA: tocco di mano di un giocatore biancoblu su un pallone probabilmente destinato a sfilare sul fondo, questa volta l'arbitro indica il dischetto

60' Di Roccia appoggia al limite per Cavallaro, destro di prima che termina alto. Prova a respirare il Savona

58' veementi proteste degli striscioni per un tocco di mano in area, lascia correre il direttore di gara

56' nello Speranza in campo Certomà e Tona per Accatino e Buzali

52' Cham si prende un fallo nei pressi della bandierina, lo Speranza cerca di sfruttare le situazioni su palla inattiva per raddrizzare il punteggio

49' gran sassata del capitano biancoblu, vola Berruti a togliere il pallone dall'incrocio, vicina al 2-0 la squadra di Frumento

48' primo giallo del match all'indirizzo di Sciutto, punizione Savona con Quintavalle pronto alla battuta

47' subito in pressione lo Speranza, doppio tiro dalla bandierina nel giro di pochi secondi e difesa del Savona che riesce a salvarsi

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Si va al riposo, conduce 1-0 il Savona sullo Speranza, decide al momento il gol di Sofia dopo otto giri di orologio

45' cross di Sofia su cui si avventano sia Fancellu, sia Quintavalle, colpisce di testa il capitano biancoblu che commette però fallo ai danni di un avversario

41' Barranca si accentra col mancino e calcia sul primo palo, sfera alta sopra la testa della porta difesa quest'oggi da Barbara, in campo al posto dello squalificato Porta

39' altro traversone in mezzo su cui nessun giocatore rossoverde riesce ad intervenire, si salva ancora il Savona, che cerca di difendere il prezioso vantaggio in questo finale di primo tempo

38' Esposito in ritardo su Buzali, punizione per lo Speranza

34' traversone di Esposito svirgolato da un difensore di casa, Berruti in presa alta riesce comunque ad intervenire e a far ripartire l'azione dei suoi

28' si rivede in avanti la squadra di Frumento, azione articolata orchestrata da Esposito e Quintavalle, arriva poi la conclusione da fuori di Pondaco controllata senza problemi da Berruti

25' vola qualche parola di troppo tra le due panchine, coinvolti in particolare mister Gerundo e un giocatore del Savona, immediato intervento della signora Saffioti che richiama subito i due

23' la barriera devia la conclusione dell'esterno rossoverde, sfera nuovamente in angolo

22' altra opportunità su palla inattiva a favore dello Speranza, sempre Conti sul pallone pronto alla battuta

17' Conti pesca Cham sul secondo palo, colpo di testa del numero nove rossoverde e sfera allontana ancora dalla difesa savonese. Ora i padroni di casa premono con maggior veemenza nel tentativo di raddrizzare in fretta il punteggio

16' Frosio da fuori, deviazione di un difensore biancoblu e pallone ancora in angolo

15' che occasione per la squadra di Gerundo: sfera sul secondo palo raggiunta da Barranca, conclusione in spaccata da posizione defilata che supera Barbara ma non Esposito, decisivo il suo intervento nei pressi della linea a negare l'1-1 allo Speranza

13' cross basso di Conti, ha vita facile la retroguardia savonese che libera i propri sedici metri

12' Sofia in ritardo su Leone, punizione dalla trequarti destra a favore dello Speranza

11' ancora biancoblu pericolosi sulla sinistra con Sofia e Quintavalle, cross basso arretrato che viene allontanato dalla difesa di casa

8' SOFIA! SAVONA IN VANTAGGIO! Gran colpo di testa sul corner battuto dalla destra, nulla da fare per il portiere rossoverde, pallone all'angolino e striscioni subito avanti

5' da fuori ci prova Cavallaro, rasoterra debole e fuori misura che termina a lato della porta difesa da Berruti, oggi preferito a Fradella nell'alternanza che Gerundo propone tra i pali in queste prime giornate di campionato

4' partito meglio lo Speranza in questo avvio di gara, Savona nuovamente in campo con pochissimo allenamento nelle gambe e i soliti problemi extra campo ormai risaputi e che sembrano non trovare una via d'uscita

2' subito una nota tattica: negli striscioni Quintavalle agisce da punta centrale, in difesa schierati Apicella e Matarozzo al centro della linea a quattro

1' inizia il match! Maglia biancoverde per lo Speranza, in divisa biancoblu il Savona

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPERANZA: Berruti, Leone, Barranca, Frosio, Sciutto, Orsolini, Conti, Sabally, Cham, Accatino, Buzali

A disposizione : Fradella, Diagne, Certomà, Greppi, Pasquino, Palmiere, Boccardo, Tona

Allenatore : Gerundo

SAVONA: Barbara, Di Roccia, Esposito, Cavallaro, Matarozzo, Apicella, Fancellu, Pondaco, Quintavalle, Caredda, Sofia

A disposizione : Fontana, Marrapodi, Lanzarotti, Brazzino, Moscino, Dalipi, Brema