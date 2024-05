Calcio, Letimbro. Oliva respira dopo sei anni in apnea: "Auguro il meglio per il futuro del club, la salvezza un premio per chi non ha mollato"

La nave è stata condotta in porto, seppur non senza fatica e qualche pensiero di troppo durante la navigazione.

Ciò che però più conta per mister Maurizio Oliva è aver lasciato la Letimbro nelle acque della Prima Categoria. Il tecnico non proseguirà il proprio percorso in gialloblu, in attesa anche di possibili novità societarie dopo la partenza del presidente Vitellaro.

"E' stata un' annata davvero complessa - esordisce l'ex tecnico gialloblu - ma aver concluso questo lungo percorso di sei anni con l'ennesima salvezza è motivo di orgoglio.

Lo è a livello personale, ma per tutto il gruppo che ha saputo stringere i denti anche nei passaggi più duri di questa stagione. A un certo punto pensavo non fosse possibile raggiungere la salvezza, ma è stato solo un momento passeggero: chi ha voluto bene alla Letimbro ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, come del resto ha testimoniato al meglio l'ultima partita con la Rossiglionese.

I ragazzi meritano davvero un plauso particolare, non è facile dipsutare una stagione senza elementi come Guerra e Ottonello, così come tutte quelle persone che si sono stretti a noi senza lasciarsi prendere dallo sconforto.

Il mio futuro in panchina? Difficile ripartire subito dopo un campionato del genere: alleno con entusiasmo e per ricominciare devo trovare una realtà che sappia trasmettermelo"