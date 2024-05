Giudice Sportivo, Playoff Prima Categoria. Multate Città di Savona e Multedo, si arriva fino a tre mesi di squalifica

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 5/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 MULTEDO LEVANTE 1930

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali accendevano 16 fumogeni nell'arco dell'incontro che costringevano il direttore di gara ad interrompere il gioco al 4º minuto del primo tempo per due minuti a causa di mancanza di visibilità e per aver provocato lo scoppio di un petardo (infrazione rilevata anche da parte del Commissario di campo - sanzione aggravata per il numero di fuochi pirici accesi e per aver causato l'interruzione del gioco per 2')

Euro 100,00 CITTA DI SAVONA Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che accendevano fumogeni a fine gara (infrazione rilevata da parte del Commissario di campo)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 1/ 8/2024

LOPEZ GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

Si alzava indebitamente dalla panchina, urlando ed agitando i pugni in aria, correndo per circa 10 mt. ed avvicinandosi ad un AA, rivolgeva alla terna espressioni ingiuriose ed altre gravemente irriguardose (infrazione rilevata da parte di un AA). A gara terminata, mentre la terna si stava dirigendo verso il proprio spogliatoio, rientrava sul tdg e reiterava il proprio comportamento con frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose (infrazione rilevata anche dal Commissario di Campo - art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per essere rientrato indebitamente sul tdg a fine gara, per aver reiterato il proprio comportamento offensivo e per il ruolo ricoperto)

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 16/ 5/2024

TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GASTRINI CHRISTIAN (PANCHINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

Dopo aver ricevuto un'ammonizione per proteste, rivolgeva al ddg numerose volte un'espressione gravemente irriguardosa, accompagnandola con altre due ingiuriose e proseguendo così, anche fuori dal tdg; si scusava, poi, a fine gara (art. 36 novellato CGS - applicazione pena edittale per equivalenza di aggravanti, per aver continuato nel proprio comportamento anche fuori dal tdg dopo l'espulsione, e di attenuanti, per essersi scusato a fine gara)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

Dopo un fallo a favore non rilevato da parte del ddg, si alzava dalla panchina e gli rivolgeva un'espressione gravemente irriguardosa, accompagnandola con gestualità eloquente, chiedendo, poi, scusa a fine gara (Art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALENO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

VALENZA FRANCESCO (ATLETICO QUARTO)

BOVA GIANLUCA (CITTA DI SAVONA)

INCORVAIA ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ZAMANA FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

CAMPAZZO MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 5/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

TERRIBILE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)