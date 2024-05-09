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Calcio | 09 maggio 2024, 18:04

Giudice Sportivo, Le squalifiche di Cairese - Pietra: i gialloblu perdono mister Boschetto e Facello per due turni. Tre giornate a Rovere, una a Sogno

Giudice Sportivo, Le squalifiche di Cairese - Pietra: i gialloblu perdono mister Boschetto e Facello per due turni. Tre giornate a Rovere, una a Sogno

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 5/2024

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

In reazione e senza la contesa della palla, colpiva un avversario con un calcio, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOGNO SANTIAGO (CAIRESE)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANSELMO ANDREA (CAIRESE)

BASSO ALESSANDRO (CAIRESE)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)

ANICH JOEL DEAN (PIETRA LIGURE 1956)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956) 

redazione

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