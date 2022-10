Calcio. Seconda Categoria: esordio casalingo per il Cisano, nel girone B subito Borgio Verezzi-Nolese e Murialdo-Cengio

Archiviati gli anticipi di ieri, nei gironi A e B di Seconda Categoria si completa il quadro della prima giornata in questa penultima domenica di ottobre, con un calendario subito interessante dall’estremo ponente fino alla Valbormida.

Partendo in ordine cronologico, mattinata in campo per Riva Ligure e Sanremo 2000 (fischio d’inizio alle ore 10.30), mentre la gara d’esordio del Cisano è in programma nel primo pomeriggio (ore 15.00) contro la Nuova Sanstevese. Alla stessa ora anche Villanovese-Argentina, mentre Real Santo Stefano-San Bartolomeo scenderanno in campo alle 18.00.

Tutte alle 15.00 invece le quattro gare del girone B, con particolare interesse per il match tra Borgio Verezzi e Nolese; in Valbormida spazio a Dego-Borghetto e Murialdo-Cengio, mentre la Rocchettese sarà ospite del Sassello.