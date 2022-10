Non sarà facile per la Veloce, una volta che si disputerà il recupero, rimettere in piedi la partita contro la Vadese.

AL momento dell'interruzione per l'infortunio all'arbitro, i granata stavano infatti soccombendo per una rete a zero, senza dimenticare l'inferiorità numerica.

Un'espulsione ritenuta affrettata da parte di mister Fabio Musso.