Nel gergo dei tifosi e giornalistico sono "i genovesi", ma Stefano Pondaco, Daniele Brema a Matteo Matarozzo (giustamente) non si sentono un corpo estraneo all'interno del Savona.

Anzi, il loro arrivo ha dato ulteriore spinta alla crescita della squadra biancoblu che, pur tra i marosi di una situazione non agevole, sta riuscendo a giocarsi le proprie carte in ogni partita, come conferma l'imbattibilità in campionato.