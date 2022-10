Calcio. Eccellenza: insidia Taggia per l’Albenga dei record, Cairese e Imperia in trasferta per restare a contatto con i bianconeri

Chi fermerà… l’Albenga? Si può canticchiare un noto brano dei Pooh e riadattarlo in salsa ingauna per inquadrare lo scenario che sta caratterizzando la prima parte del campionato di Eccellenza 2022-2023.

La formazione di Pietro Buttu non ha nessuna intenzione di rallentare dopo le otto meraviglie di inizio stagione, ma chi insegue i bianconeri spera in qualche passo falso di Radu e compagni per tenere vivo il sogno Serie D.

Le gare della 9^ giornata vedranno le prime tre della classe tutte impegnate lontano da casa: per l’Albenga c’è la trasferta al “Marzocchini” contro il Taggia, mentre la Cairese viaggerà fino a La Spezia, dove se la vedrà contro la Forza E Coraggio. Di scena al “Begato” invece la formazione nerazzurra di mister Lupo, a caccia del colpaccio esterno contro il Campomorone.

Da circoletto rosso anche Lavagnese-Finale, un match da Serie D fino a pochi anni fa: per i bianconeri l’obiettivo è quello di scalare più posizioni possibili dopo il disastroso avvio di campionato, mentre la squadra di Ferraro, attualmente settima in classifica e protagonista di un percorso fin qui più che positivo, cerca continuità anche lontano dal “Borel”.

Match d’alta quota tra Genova Calcio e la sorpresa Arenzano, dal centro classifica in giù, con ben 9 squadre racchiuse in soli 3 punti, spiccano Sestrese-Albaro, Voltrese-Baiardo e Rivasamba-Canaletto e Busalla-Rapallo Ruentes.

Tutti in campo alle 15.00, aggiornamenti sulle pagine del nostro quotidiano.