Calcio. Promozione: Pietra Ligure-Ceriale match clou di giornata, Legino a Pra contro la capolista, Celle Varazze-Soccer Borghetto vale un posto al sole

Manca ormai poco per archiviare il primo terzo di stagione, ma in Promozione è ancora troppo presto per capire quali siano i reali valori in campo, dalla lotta per la vittoria finale alla bagarre salvezza.

Solamente Praese e Ceriale sono ancora imbattute dopo sette turni di campionato, anche se restano tante le pretendenti al salto di categoria. Dai genovesi al Celle Varazze attualmente sesto a -6 dalla vetta la situazione è tutta in divenire, con le gare odierne pronte a dare un nuovo scossone alla graduatoria.

Attenzione quindi al match del “Ferrando” tra Praese e Legino, con la formazione di Tobia ancora ferma al penultimo posto e bisognosa di punti per dare una svolta alla stagione. Ma il big match di giornata andrà in scena al “Devincenzi”, dove Pietra e Ceriale affronteranno una tappa fondamentale del loro cammino verso le zone nobili della classifica.

Da seguire con attenzione Celle Varazze-Soccer Borghetto: da un lato la squadra di Monteforte non può permettersi ulteriori passi falsi per poter coltivare ambizioni di primato, sull’altra sponda c’è particolare curiosità di vedere all’opera i biancorossi dopo le dimissioni di mister Delfino e l’arrivo in panchina di …

Impegni esterni per Serra Riccò e Ventimiglia, ospiti rispettivamente di Carcarese e Sampierdarenese: la squadra biancorossa di Chiarlone, dopo la pesante vittoria esterna di Campo Ligure, cerca i primi tre punti casalinghi contro la formazione di Repetti, altra seria pretendente al salto in Eccellenza.

Il resto del programma vede un interessante Baia Alassio-Bragno in ottica salvezza diretta, mentre la GolfoDianese ospita la Campese per lasciare l’ultimo posto in classifica.

Completa il quadro Ospedaletti-Borzoli.

Nonostante il ritorno all’ora solare, fischio d’inizio su tutti i campi previsto sempre alle 15.00, livescore su Svsport.it.