Giro dei Monti Savonesi: ben 68 equipaggi in arrivo ad Albenga

Sono sessantotto gli equipaggi che sabato e domenica daranno vita, ad Albenga, alla 4^ edizione del “Giro dei Monti Savonesi Storico”, rally organizzato dalla Asd Sport Infinity e valido per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Nino Fornaca e per la Coppa 127, promossa da Pro Energy Motorsport. Sono tredici, invece, le vetture iscritte alla 4^ “Regolarità Sport Infinity”, che si svolgerà in coda al rally storico e che sarà valida per la Coppa Regolarità Sport e per la neonata North West Regularity Cup.







L'elenco degli equipaggi iscritti non propone nessuno dei tre piloti - Manuel Villa, Gabriele Noberasco e Renzo Grossi - saliti sul podio finale della scorsa edizione. Ma presenta diversi veri e propri specialisti, come Sergio Mano (Toyota Celica St 165), vincitore dell’edizione 2019 e sfortunato protagonista del 2021, o come Matteo Musti (Porsche Carrera) e Ermanno Sordi (Porsche 911 SCRS), abituali frequentatori del "tricolore" dei rally storici. Con loro, il genovese Maurizio Rossi, con la Subaru Legacy con cui si è aggiudicato di recente il Rally Historic di Salsomaggiore, il locale Giovanni Balbis (Lancia Delta Integrale), lo scorso anno sfortunato protagonista, e Mirko Acconciaioco (Porsche Carrera RS), nona forza dell'edizione 2021. Con un'altra Subaru Legacy sarà in gara Fulvio Astesana, un'altro assiduo frequantatore di queste gare, mentre c'è attesa anche per il savonese Sandro Rossi, al suo secondo impegno con una Porsche 911 Sc.





Al 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico” non sarà solo la lotta per la vittoria assoluta a tenere banco. C'è interesse anche per la Coppa 127, serie in cui il savonese Valtero Gandolfo, l'attuale leader provvisorio, potrebbe consolidare fortemente il proprio vantaggio prima dell'ultimo atto: sarà, comunque, interessante il suo confronto cronometrico con il bresciano Oreste Pasetto, la cui Fiat 127 l'anno scorso destò grande impressione. Con una 127, inoltre, torna ai rally, un altro veloce savonese, Roberto Delbono, che era fermo dal 2015, mentre ha affidato il proprio rientro ad una Fiat Uno Turbo un altro famoso equipaggio locale, formato da Fabrizio Andolfi e dalla consorte Patrizia Romano.





Anche la Regolarità Sport ha una sua curiosità da raccontare. Al via di Albenga, infatti, portata in gara da Maurizio Torlasco, ci sarà la stessa Lancia Stratos che giunse terza assoluta nell'edizione 1976 del Rally Giro dei Monti Savonesi.





Il “Giro dei Monti Savonesi Storico” scatterà da Albenga alle ore 15:31 di sabato in piazza del Popolo, dove si concluderà alle 15:44 di domenica. I concorrenti dovranno affrontare un percorso di totali 329,27 km, 72,54 dei quali relativi alle 8 prove speciali che interesseranno 3 tratti: "Caso", che verrà percorsa due volte sabato nella prima tappa, "Colle Scravaion" e "Colle Melogno", su cui i concorrenti effettueranno tre passaggi domenica nella seconda tappa. Oltre a partenza ed arrivo Albenga ospiterà anche i 4 Parchi Assistenza, tutti sul lungo Centa, ed i 3 Riordini, anche questi tutti in viale Martiri della Libertà.





Oltre alla vittoria assoluta e punti preziosi per le serie per cui ha validità, il 4° "Giro dei Monti Savonesi Storico" assegnerà anche tre sentiti premi speciali, dedicati alla memoria di altrettanti savonesi che hanno contribuito a scrivere la storia del rallysmo locale: il "Trofeo Leo Bracco", che andrà all'autore del miglior tempo sulla prova del Melogno; la "Coppa Franco Sanfrancesco", destinata al primo navigatore savonese classificato; il "Memorial Dario Fadini", che premierà il più giovane licenziato AC Ponente Ligure.

Importante, come sempre, il supporto del Comune di Albenga e di diverse aziende locali - Frantoio Sommariva, Azienda agricola BioVio e Noberasco Spa - oltre agli sponsor Baseco, Rivierauto, Bergallo e Gandolfo Marmi e all'emittente televisiva Primocanale, che seguirà le due gare con servizi.