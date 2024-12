Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra fa e disfa ma è in finale! All'Arenzano non bastano quattro reti in inferiorità numerica

ARENZANO - PIETRA LIGURE 4-3 (47' Damonte, 57' Pastorino, 78' Piccardo, 88' Rezi - 45' Sogno, 65' Faedo, 78' G. Insolito)



50' FINISCE QUA! L'ARENZANO BATTE IL PIETRA LIGURE, MA SONO I BIANCOCELESTI A VOLARE IN FINALE!

48' Damonte a centrimetri dal 5-3 che avrebbe regalato i supplementari all'Arenzano, ancora due minuti di sofferenza per il Pietra

47' ammonito Duberti per perdita di tempo

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' L'ARENZANO TORNA IN VANTAGGIO! REZI! ANCORA RETROGUARDIA SORPRESA DALLA BANDIERINA, I BIANCOCELESTI DOVRANNO SOFFRIRE FINO ALLA FINE

43' espulso mister Corradi per proteste

42' salva tutto Duberti su Damonte

36' ammonito Minardi

33' IL PIETRA LIGURE LA RIPRENDE SUBITO! GIANMARCO INSOLITO FA TUTTO DA SOLO SUPERANDO VALLARINO SUL PRIMO PALO! 3-3!

31' L'ARENZANO TORNA AVANTI CON PICCARDO! CALCIO D'ANGOLO PER I CROCIATI, IL NUMERO DUE NON DEVE NEMMENO STACCARE, GOL EVITABILISSIMO SUBITO DAL PIETRA

30' Rezi in campo per A. Calcagno, si gioca il tutto per tutto Corradi

28' crampi per Faedo, al suo posto Lorenzo Insolito

25' tentativo di "gol olimpico" dell'Arenzano, Duberti respinge sulla linea

23' Nel Pietra Ligure c'è Gianmarco Insolito per Sogno

20' IL PAREGGIO DEL PIETRA! MORTIFERA RIPARTENZA DI ROVERE, PALLA A FAEDO CHE DI MANCINO INCROCIA SUL PALO LUNGO!

14' Pellicciari per Turone, nuovo cambio per Corradi

12' L'ARENZANO E' IN VANTAGGIO! AZIONE PERSONALE DI PASTORINO, BOTTA VIOLENTA SUL PRIMO PALO A SORPRENDERE DUBERTI!

10' due cambi per il Pietra: Praino per Pili e Odasso per Sancinito

7' MInardi per Risso, cambio Arenzano

6' palo del Pietra! Azione innescata da punizione da Sancinito, Sogno va veloce per Faedo che incoccia sul montante

4' ammonito Lagorio

2' IL PAREGGIO DELL'ARENZANO CON DAMONTE! IL TIRO CROSS TERMINA IN PORTA ALLE SPALLE DI DUBERTI

1' subito un cambio per l'Arenzano, Pastorino per Bruzzone

SECONDO TEMPO



48' la prima frazione si conclude con il destro in corsa di Sogno, pallone a lato. Le squadre tornano negli spogliatoi

45' IL PIETRA LIGURE E' IN VANTAGGIO! SOGNO! RECUPERO PALLA CON SANCINITO A DETTARE LA RIPARTENZA, SOGNO SUL SECONDO PALO INFILA SOTTO LE GAMBE VALLARINO, QUALIFICAZIONE VICINISSIMA PER I BIANCOCELESTI

43' tentativo di tiro in corsa di Rovere, difficile trovare la coordinazione per il capitano del Pietra

42' Cocco chiama tranquillità nel possesso palla, l'Arenzano tiene i ritmi alti, al Pietra il compito di raffreddare il match

35' punizione dai 20 metri per Sancinito, battuta vicina alla perfezione, pallone a centimetri dal montante

28' la chiamata è arrivata dal primo assistente Nicastro, Grandi ha confermato la scelta del rosso. Sconcerto per la decisione anche in tribuna, non tanto per il provvedimento, ma per lo scambio di giocatore

26' ARENZANO IN DIECI! ESPULSO M. CALCAGNO PER UN COLPO A PALLA LONTANA NEI CONFRONTI DI PILI, PROTESTE CLAMOROSE DELL'ARENZANO CHE INVOCA LO SCAMBIO DI GIOCATORE

22' interessante il lavoro di Guaraglia sulla corsia mancina. In fase offensiva si alza sulla linea mediana, in fase difensiva si abbassa aggregandosi al pacchetto difensivo. Di fatto il Pietra passa dal 4-4-2 al 3-5-2 con una certa elasticità: in questo caso è Rovere a stringere la posizione e a trasformarsi in mezz'ala.

21' ammonito anche Corradi per proteste

20' ammonito anche Piccardo

18' batti e ribatti in area dell'Arenzano, il mancino di Rovere muore sul muro crociato

13' ripartenza Arenzano, la stoppa Sancinito, ammonito

9' Risso a favorire l'inserimento di Cicirello, la battuta a botta sicura viene contrata in extremis dalla retroguardia biancoceleste

6' Turone converge da sinistra e chiude di collo verso il primo palo, Duberti lascia scorrere sul fondo

5' la gara p iniziata con un paio di minuti di anticipo, pallone che fluisce rapido ma senza occasioni nei primi 5 minuti

1' si parte!

PRIMO TEMPO



ARENZANO: Vallarino, Piccardo, M. Calcagno, A, Calcagno, Bruzzone, Lagorio, Cicirello, Lupi, Risso, Turone, L. Damonte.

A disposizione: Faggiano, Baroni, A Damonte, Pellicciari, Pastorino, Thellung, Rezi, Minardi, Fossati.

Allenatore: Corradi



PIETRA LIGURE: Duberti, Pili, Sancinito, Lufi, Rovere, Sogno, Faedo, Giraudo, Guaraglia, Aicardi, Franco.

A disposizione: Vernice, Gasco, Odasso, G. Insolito, L. Insolito, Gibertini, Borlotti, Praino, Sardo.

Allenatore: Cocco