Verso Imperia - Albenga: continua a tenere banco la cessione del club in casa nerazzurra

Pare che l'Imperia calcio piaccia sempre di più, sicuramente continua a piacere all'ex presidente di Sanremese e Spezia Giuseppe Ruggieri che, dopo aver fissato il 20 dicembre come data ipotetica, conferma: "Tra qualche giorno spero di ricevere buone notizie, che si concretizzino i programmi di lavoro che io e i mie soci abbiamo in itinere e che finalmente, tra la fine dell'anno e la metà di gennaio si possa concretizzare l'acquisto del club neroazzurro".

L'imprenditore emiliano, a capo della Arcus immobiliare, resta il candidato numero uno a rilevare l'Imperia, ma insieme a lui per l'acquisto del pacchetto di maggioranza del club nerazzurro concorre anche l'attuale direttore generale Matthew Scuffi.

"L'attuale proprietà dell'Imperia -sottolinea Ruggieri - ha tutto il diritto di colloquiare con tutti quelli che sono interessati, per il bene dello stesso club".

Scuffi avrebbe confidato di voler chiudere entro il 22 dicembre, prima di andare in vacanza in Spagna, almeno con un contratto preliminare. Al momento, però, non si conoscono i componenti della sua cordata, stanno colloquiando tra di loro i consulenti di entrambe le parti.

Ruggieri, infine, tiene a precisare che "le dinamiche lavorative alle quali mi riferisco non hanno attinenza con la città di Imperia. Eventualmente in un secondo momento, io e i mie soci abbiamo intenzione di investire in città, se saremo bravi a inserirci nel tessuto socio economico di Imperia".