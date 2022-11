Giudice Sportivo, Serie D: tutti i giocatori squalificati e diffidati dopo la dodicesima giornata

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 6/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 6/11/2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/11/2022

MAZZOLENI ACHILLE (CASTELLANZESE 1921)

Per avere rivolto gesti irridenti in segno di protesta all'indirizzo del Direttore di gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/11/2022

MORANDI FABRIZIO (CASTELLANZESE 1921)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUNARDON MANUEL TOMMASO (BORGOSESIA CALCIO)

Per avere protestato rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

NESE SABATINO (CASTELLANZESE 1921)

Per avere tenuto contegno irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSELLI GIORGIO (LIGORNA 1922)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (II INFR)

LUNARDON MANUEL TOMMASO (BORGOSESIA CALCIO)

DE PAOLA LUCIANO (CITTA DI VARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARISI LORENZO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CALCIATORI ESPULSI

CARBONIERI SANTA R GUSTAVO (CASALE A.S.D.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

MENON SIMONE (CHISOLA CALCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MIRARCHI MATTIA (BORGOSESIA CALCIO)

MONTICONE MATTIA NANNI (CITTA DI VARESE)

MAZZOTTI NICOLA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORTOLETTI MIRKO (CHIERI)

MAZZAFERA FABIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

DONAGGIO LUCA (LIGORNA 1922)

CENTO FRANCESCO (STRESA VERGANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

FRANA ALEX (BORGOSESIA CALCIO)

IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)

VINGIANO UMBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GIANOLA GIORGIO (CASALE A.S.D.)

BOCCADAMO STEFANO (CASTANESE)

SORRENTINO ALBERTO (CASTANESE)

COMPAGNONI GIACOMO (CASTELLANZESE 1921)

BEVILACQUA LEONARDO (CHIERI)

CICCONE LORENZO (CHIERI)

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

AGAZZI ALESSANDRO (DERTHONA FBC 1908)

MARIN VLADUT NICOLAE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

MAIO EDOARDO (PINEROLO)

MAGONARA DAVID (STRESA VERGANTE)

TORDINI NICOLO (STRESA VERGANTE)

CAPRA EDOARDO (VADO)