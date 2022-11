E' stata rinviata a data da destinarsi il match di Seconda Categoria A tra il Legino B e la Villanovese.

Un disguido burocratico, con la riprogrammazione della partita a oggi pomeriggio, non ha permesso agli ospiti di essere presenti al Ruffinengo.

Il match non è stato quindi disputato, in attesa di conoscere dalla delegazione imperiese la data e l'orario per la sfida valida per la quarta giornata di campionato.