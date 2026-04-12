Calcio | Serie D. Il Vado a Lavagna per mantenere il primato, domenica clou per il percorso salvezza di Celle Varazze e Cairese

Aver fatto decantare le emozioni del turno infrasettimanale, recuperando anche preziose energie fisiche, può rivelarsi a dir poco utile per il Vado.
I rossoblu (senza Abonckelet, ma pronti al rientro di Bondioli), dopo il ribaltone negli ultimi minuti contro il Chisola, non potranno però sedersi sugli allori sul terreno della Lavagnese. I bianconeri sono alla disperata ricerca di punti salvezza, complice il penultimo posto in graduatoria e la virtuale condanna alla retrocessione in Eccellenza.
Retrocessione che con ogni energia vuole evitare il Celle Varazze. Il momento è ottimo grazie ai sette punti raccolti sotto la gestione Boschetto, in attesa del confronto pomeridiano con il Varese. Squadra strana quella biancorossa, capace di picchi importanti e cadute altrettanto rovinose. Il punto di distanza dal Chisola, oggi avversario del Ligorna, resta però uno stimolo per la corsa playoff.
Giornata bivio infine per la Cairese. Battere il Club Milano sigillerebbe la permanenza nella categoria, in caso contrario, qualche ansia in più potrebbe accompagnare le ultime tre partite stagionali.
Tutte le gare si disputeranno in contemporanea alle 15:00.