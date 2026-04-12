Calcio | Prima Categoria A. Cengio nella tana della Virtus Sanremese, San Filippo - Cisano posticipo da salvezza

A differenza degli altri tornei liguri, la Prima Categoria procede con un leggero ritardo sulla tabella di marcia. Con quella odierna restano infatti cinque giornate da disputare e, fatta eccezione per la retrocessione del Bordighera (impegnato oggi a Dego), ogni verdetto rimane ancora in bilico.

La squadra più vicina al traguardo è la Virtus Sanremese: i sette punti di vantaggio sul Ventimiglia rappresentano un margine rassicurante, ma i matuziani dovranno vedersela con il Cengio, vera macchina da guerra di questo girone di ritorno. L’imperativo dei valbormidesi resta lo stesso: vincere e sperare di accorciare il gap dai frontalieri per neutralizzare la "regola dei sette punti".

Scorrendo il programma, l'Andora riceve il Borghetto, mentre l'Albingaunia farà visita all'Oneglia. Incroci con il ponente anche per Altarese e Quiliano & Valleggia, opposte rispettivamente a Camporosso e Ospedaletti. Grande attesa, infine, per il posticipo tra San Filippo Neri e Cisano, una sfida dal peso specifico enorme in ottica playout.