Calcio | Seconda Categoria. La Villanovese vuole il secondo posto, resta vivo il duello Nolese - Sassello

Ecco una versione più fluida e priva di ripetizioni, organizzata per una lettura rapida:



GIRONE A

Il penultimo turno non si esaurirà nella giornata odierna: il sipario calerà infatti solo mercoledì, con il posticipo tra Real Santo Stefano e Camporosso Under 21. Nel pomeriggio, fischio d’inizio alle 16:00 per la sfida tra Borghetto B e Riva Ligure, oltre all'atteso scontro diretto per la seconda piazza che vedrà contrapposte Villanovese e Vallecrosia.



GIRONE B

Terzultima giornata ai nastri di partenza, con tutti i match programmati alle ore 16:00. Il Sassello cerca la risposta immediata contro il Giusvalla, restando alla finestra per il risultato della capolista Nolese, impegnata sul campo del Murialdo.

Sempre in valle, il programma prosegue con Plodio - Carcarese e Rocchettese - Spotornese, mentre la Priamar punta al bottino pieno contro il Mallare per tentare l'aggancio ai biancoblu di Bagnasco.



