Calcio | Promozione. Albissole - Praese - Savona: è il giorno della verità per la volata promozione

Un'appendice e una chiosa, poi l'attenzione dell'intera giornata si sposterà sulle ore 15:00.

Nel girone A di Promozione, saranno le sfide Masone - Pontelungo e Little Club James - Legino ad aprire e chiudere il pomeriggio. Nel mezzo, i riflettori sono puntati sulla serrata lotta a distanza tra Albissole, Savona e Praese.

I ceramisti hanno un unico traguardo: battere il Ca de Rissi e attendere notizie dal match del Chittolina. Un successo del Savona, infatti, consegnerebbe virtualmente il titolo nelle mani albissolesi; tuttavia, la Praese non corre solo per il primato, ma punta anche a distanziare i biancoblu per far scattare la "regola dei sette punti" e blindare l'accesso alla finale playoff.

Mentre il Ceriale osserverà un turno di riposo, la Baia Alassio cercherà il bottino pieno contro il Finale per fare un passo decisivo verso la salvezza.