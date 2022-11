Ginnastica, Allievi Gold 3: titolo italiano per i doriani Calanni Fraccono e Lume

Dopo una gara di qualificazione che li ha visti protagonisti terminata con 2 punti di vantaggio sulla diretta concorrente, nella gara finale a 18 squadre disputatasi oggi presso il Palapanini di Modena, i 2 alfieri della Andrea Doria Francesco Calanni Fraccono e Riccardo Lume allenati da Enrico Prandi e Davide Cavalera, con 12 superbi esercizi, 6 per ciascuno, conquistano il titolo italiano nella categoria Allievi Gold 3 superando di 4,75 punti la seconda squadra classificata e rendendo ancora più netto il risultato.

Francesco Calanni si affaccia alla ginnastica all’età di 4 anni. Molto sciolto, elegante e forte. Con l’Andrea Doria S.G., vince nel 2021 il campionato di zona tecnica e guadagna la prima finale nazionale negli allievi A1. E’ argento nel campionato nazionale a squadra. Nel 2022, sempre nella categoria A1, è campione regionale e secondo nella zona tecnica qualificandosi per i campionato nazionale che a Padova, sabato 28 maggio, lo vede raggiungere la seconda posizione.

Riccardo Lume comincia a praticare la ginnastica artistica in tenerissima età e a sei anni approda in Andrea Doria. Bimbo molto energico e vivace si fa subito notare per le sue doti esplosive .

Insieme ai compagni di squadra conquista l'argento nel campionato nazionale Gold 3 nel novembre 2021. Nel 2022 a livello individuale si laurea vice campione regionale nella categoria Allievi 1 Gold, segue il quinto posto nel campionato di zona tecnica svoltasi ad Arcore. A distanza di un mese grazie al secondo posto ottenuto nel ripescaggio nazionale si guadagna l'accesso ai campionati Italiani di Padova, nel mese di maggio, dove si piazzerà dodicesimo. Infine, nel novembre 2022 si laurea, assieme al compagno Francesco Calanni, campione nazionale a squadre Gold 3.