Nuoto. Tanti giovani talenti in acqua ad Alassio nel ricordo di Simone Rossi

Sport e ricordi al quinto Trofeo Città di Alassio quest’anno dedicato a Simone Rossi, già assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Alassio dal 2013 al 2018, vicepresidente del Consiglio Comunale e consigliere di Opposizione dal 2018 al 2023.

La piscina comunale, gestita dalla società partecipata Gesco, è stata teatro di una bella giornata con la gara del circuito CSI (Centro Sportivo Italiano) aperta anche alle squadre FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale). Ben nove le squadre partecipanti, per un totale di una quarantina di atleti: Gesco Nuoto Alassio, Fratellanza Pontedecimo, Vita Ssd Genova, Eunike Savona, Millesimo, Viceversa Albenga, Nuotatori genovesi, Doria Nuoto Loano, Formidabili Ge. Nutrita la squadra degli atleti della Gesco capitanata dall’allenatrice Guja Tognolli: Serena Pastorino, Nicolò De Falco, Alessio Amaritei, Alexandra Mocanu, Irene Cosenza, Giovanni Crosa di Vergagni, Andrea Schivo, Luciano D’Amico, Gabriele Carbonaro, Leonardo Tubino e Pietro Quartararo. Non hanno potuto partecipare perché influenzati Carol Doardo e Damian Salerno. I partecipanti si sono cimentati nei quattro stili su varie distanze: dai 25 metri per i più piccoli, ai 100 metri dei più esperti. Dopo la gara si sono svolte le premiazioni e una merenda a base di pane e olio e pane e nutella offerta da uno degli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa.



L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: "Il Trofeo Città di Alassio, giunto quest'anno alla sua quinta edizione, non è solo una competizione agonistica ma rappresenta anche un importante momento di inclusione e memoria, quest’anno dedicato al nostro caro Simone Rossi, mettendo in luce quanto lo sport possa essere un collante sociale e un'occasione speciale per valorizzare il talento di ciascuno. Un ringraziamento speciale va alla Gesco, agli organizzatori, agli allenatori, agli atleti, agli sponsor e a tutte le realtà e le persone che si sono impegnate per l'ottima riuscita di questa splendida iniziativa”.