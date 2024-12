Calciomercato, Nolese. Grillo, Berretta, Penso e Aroca, quattro regali sotto l'albero per mister Cavaliere

Nolese: Quattro nuovi innesti per completare la squadra

Importanti novità di mercato per la Nolese, che arricchisce il proprio organico con quattro nuovi acquisti, tre nel reparto portieri e uno in attacco. Questi movimenti testimoniano la volontà del club di rafforzare ulteriormente la rosa per affrontare al meglio il proseguo della stagione.

Un reparto portieri di grande solidità

Fin dall’inizio del campionato, la società aveva manifestato l’intenzione di affiancare un nuovo estremo difensore a Stefano Barelli, che si è già messo in luce con prestazioni di alto livello. Tuttavia, il mercato ha offerto opportunità importanti, e così il club ha scelto di puntare su ben tre nuovi portieri, formando un quartetto di sicuro affidamento.

Dalla San Filippo Yepp Albenga vestirà la casacca biancorossa Davide Grillo, classe 1999, giovane ma già un veterano, con grande esperienza anche in categoria superiori e reduce due stagioni or sono della vittoria del campionato di seconda categoria nelle fila del Borgio Verezzi.

Marco Berretta, classe 2003, arriva in prestito dallo Speranza. Si tratta di una vecchia conoscenza per mister Cavaliere, che lo ha già allenato nelle giovanili e ne conosce il valore tecnico e caratteriale. La sua esperienza promette di portare ulteriore stabilità tra i pali.

La società ha lavorato anche in chiave futura con il tesseramento di Nicholas Penso, giovanissimo classe 2007, proviene dal Quiliano e rappresenta un investimento sia per il presente che per il futuro. Con il suo fisico imponente, si appresta a crescere nel contesto biancorosso, dove potrà maturare sotto la guida dello staff tecnico e farsi le ossa in un ambiente stimolante. Anche lui è già stato allenato da mister Cavaliere, un legame che favorirà il suo inserimento.

Un rinforzo di qualità per l’attacco

Non solo difesa: la Nolese ha deciso di potenziare anche il reparto offensivo con l’acquisto a titolo definitivo di Willip Anderson Aroca Cortez, esterno offensivo di grande talento. Cresciuto nel settore giovanile del Finale FBC, Aroca Cortez ha già maturato esperienze significative nei campionati di Eccellenza e Promozione. In questa stagione è sceso in campo 5 volte, segnando anche un gol. La sua velocità, la tecnica individuale e l’esperienza rappresentano un valore aggiunto per l’attacco biancorosso.

Con questi quattro acquisti, la Nolese dimostra ancora una volta di voler rafforzare la squadra dopo il positivo inizio di stagione.