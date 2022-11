Giudice Sportivo, Promozione: tre turni di stop a Veroni, due a Firpo, Panepinto e Ala

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/11/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

BAIA ALASSIO CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che intonavano cori ingiuriosi all'indirizzo del ddg (infrazione rilevata da parte di un AA)

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DESOGUS GIAMPIERO (CADIMARE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

MIGLIARDO PAOLO (SERRA RICCO 1971) (infrazione rilevata da parte di un A.A.)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL) (infrazione segnalata da parte di un AA)

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL) (infrazione segnalata da parte di un AA)

AMMONIZIONE (III INFR)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCHIAZZA CORRADO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

TONELLI MARCO (MAROLACQUASANTA)

CATTARDICO CRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

A gioco fermo spintonava con forza un avversario per portargli via il pallone dalle mani, facendolo finire a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FIRPO DAVIDE (SERRA RICCO 1971) (infrazione rilevata da parte di un A.A.)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KUCI ERALDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VIVALDI LUCA (MAROLACQUASANTA)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONELLI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

LUFRANO CRISTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

BERTONATI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

CALVINI GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

NARDINI NICCOLO (CADIMARE CALCIO)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

CAPPANNELLI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

OSES JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

BERNARDINI LORENZO (MARASSI 1965)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

PARODI FRANCESCO (SAMPIERDARENESE)

STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)

ALO SIMONE (CARCARESE)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

VARALDO FILIP (PIETRA LIGURE 1956)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

TOSI EMANUELE (PRAESE 1945)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

SIGNORASTRI DIEGO (SAMPIERDARENESE)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

MORANDO SAMUEL (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

CAVALLONE GIACOMO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

OUCIF SOFIANE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

LORENZINI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

BRIZIO MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)

SZERDI SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

LO VECCHIO MARCO (SAMPIERDARENESE)

ILARDO FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

KACELLARI RICARD (SOCCER BORGHETTO)

STANO JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

ZINGHINI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)