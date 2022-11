Calcio, Ospedaletti. Le parate di Brizio fermano il Legino. Espinal: "Ottimo punto"

L’Ospedaletti torna dalla trasferta sul campo del Legino con un pareggio a reti bianche in una delicata sfida salvezza che metteva in palio punti pesanti.

Tante le assenze per mister Espinal che porta in terra savonese anche diversi giovani aggregati alla prima squadra. Ne esce una gara combattuta ed equilibrata per tutto il primo tempo con gli ospiti che sfiorano il vantaggio con un’azione particolarmente pericolosa firmata da Manno.

Nella ripresa esce il Legino, ma grazie a tre ottimi interventi di Brizio, uno su calcio di punizione di Semperboni e due sui tentativi di Macagno, rimane lo 0-0 di partenza.

Passata la paura l’Ospedaletti prova a riprendere in mano la partita, Manno non concretizza su assist di Bestagno e il risultato non si sblocca.

Negli ultimi minuti di gara l’Ospedaletti resta in dieci per l’espulsione di Bestagno per un presunto fallo di reazione, l’inferiorità numerica però non incide e al triplice fischio gli orange portano a casa un ottimo punto in ottica salvezza.

“Gara equilibrata nel primo tempo e anche all’inizio del secondo, poi loro hanno preso il sopravvento e noi siamo stati bravi a resistere fino alla fine - commenta mister Espinal al termine della partita - è un grande pareggio per come si era messa la partita, recuperiamo uno dei punti che avevamo lasciato per strada. Una menzione particolare a Brizio per alcuni interventi decisivi. La partita di Coppa in settimana ci è servita per monitorare i ragazzi della Juniores e, infatti, oggi Prette è entrato e ha fatto benissimo. Continueremo a lavorare per portare ragazzi del settore giovanile in prima squadra”.



Legino - Ospedaletti 0-0

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini, 3 Saih, 4 Calvini, 5 Costo, 6 Gagliardi, 7 Russo (17 Bestagno), 8 Barbagallo (14 Prette), 9 Alasia G., 10 Alemanno, 11 Manno

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 15 Affane

Allenatore: José Espinal



Legino: 1 Pastorino, 2 Crocilla, 3 Semperboni, 4 Zanette, 5 Latini, 6 Kertalli (17 Mollo), 7 Vezzolla (19 Donna), 8 Dorno (16 Piu), 9 Macagno, 10 Del Nero, 11 Pescio (20 Sadiku)

A disposizione: 12 Valenti, 13 Revello, 14 Diarra, 15 Uruci, 18 Garzoglio

Allenatore: Fabio Tobia



Arbitro: Sig. Anton Giulio Ermini (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Claudio Costantino (Albenga); 2° Sig. Jetmir Hasa (Albenga)

Ammoniti: Manno, Tobia, Latini, Kertalli, Zanette

Espulso: Bestagno