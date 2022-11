Calcio. Sansalone afflitto per la direzione di gara di Ceriale - Praese: "Qualcuno ce l'ha con il nostro lavoro..."

Nel corso degli anni il Ceriale ha sempre fatto del basso profilo una delle proprie caratteristiche peculiari.

La dirigenza biancoblu, complice l'ambiente familiare che si respira nal Merlo, raramente ha voluto (anche quando vi erano i motivi legittimi per farlo) entrare nel territorio della polemica.

I rigori non assegnati dal signor Torriglia, non sono però andati giù alla dirigenza cerialese, come confermano le dichiarazioni del ds Pietro Sansalone subito dopo la sconfitta per 1-0 contro la Praese.

"Per la prima volta nel calcio - esordisce Sansalone" mi sento impassibile davanti a certe decisioni arbitrali!

Personalmente la mia squadra oggi ha fatto il massimo, ma si è scontrata contro il Signor Torriglia di Novi Ligure!

Come persona sono un moderatore e sino alla fine ho cercato di aiutare la terna.

Però, in qualità di direttore sportivo del Ceriale mi sento in dovere di difendere la mia società, davanti a certi abusi!

Io che amo il calcio , oggi ho pensato per la prima volta, che qualcuno ha qualcosa contro il duro e il bel lavoro che sta facendo il Ceriale Calcio!

La Praese oggi ha dimostrato di poter vincere il campionato senza il bisogno di alcun aiuto!

Purtroppo oggi il Ceriale è incappato nella peggiore direzione di Gara vista da inizio stagione , il Signor Torriglia di novi Ligure negando due rigori netti ha dimostrato di non poter dirigere certe Gare!

Credo che per il duro lavoro che stiamo facendo, il Ceriale merita più rispetto, soprattutto nelle designazioni!"