Calcio, Prima Categoria A. San Filippo Neri Yepp Albenga, mister Torregrossa valuta la decisione dell'Atletico Argentina di non presentarsi: "Triste episodio"

Il San Filippo Neri Yepp Albenga vincerà a tavolino la sfida esterna contro l'Atletico Argentina, tre punti che verranno dati dal Giudice Sportivo per la seconda non presenza della compagine rossonera sul campo.

A tornare sull'episodio è il tecnico dei giallorossi Davide Torregrossa: "La non presentazione dell'Atletico Argentina da un lato dispiace per i problemi che sta attraversando la società armese - sottolinea il mister - ma dall'altro ci ha penalizzato per essere rimasti fermi e non aver giocato la gara, seppur vincendola a tavolino".

Il tecnico analizza questa situazione che si è creata per la seconda volta nel campionato di Prima Categoria targato Girone A: "È veramente triste constatare come nel 2022 possano succedere ancora episodi legati a non presentazioni in campo di prime squadre con possibilità di ritiro o esclusione dal campionato. Auguro all'Atletico Argentina di poter risolvere i suoi problemi e nella finestra di mercato poter trovare i giocatori per finire il campionato".

Il San Filippo Neri Yepp Albenga, nonostante la pausa forzata e la pesante sconfitta contro il San Francesco Loano è pronto a ripartire: "Dopo la pesante ed inaspettata, per il risultato, sconfitta con il San Francesco Loano, ai ragazzi non sono stati fatti processi ma ci si è allenati ancora più seriamente sdrammatizzando quanto accaduto la scorsa settimana".