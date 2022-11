Volley, Serie C. L'Albenga si prende la vetta della classifica in solitaria, coach Siccardi: "Prestazione da incorniciare"

Serviva una grande prova e c’è stata, l’Albenga Volley conquista tre punti sul campo del Cogovalle e vola in testa alla classifica in solitaria. Un match senza esclusione di colpi, deciso ai vantaggi, ma che ha premiato le biancoblù al termine di una prestazione con la P maiuscola. Non può che essere felice e soddisfatto coach Giordano Siccardi, come infatti avviene ai nostri microfoni:

“C’è grande soddisfazione per questa vittoria, sono tre punti d’oro per il nostro cammino. Si sono affrontate due squadre forti, che hanno messo in campo una pallavolo di medio-alto livello davvero entusiasmante. Partita come detto emozionante, che a mio parere ci hanno fatto crescere di livello e blindare il punteggio sul 3 a 1”.

Le ingaune sono “campioni d’inverno”: “Chiudiamo il girone d’andata al primo posto” – prosegue il tecnico – “Una posizione che ci dà un minimo vantaggio visto che siamo tutte attaccante, ma che allo stesso tempo ci deve far mantenere alta la concentrazione. C’è tutto un girone di ritorno e dei playoff da affrontare a mille, il cammino è ancora lungo e tortuoso. Non nascondo che comunque c’è grande soddisfazione dopo la vittoria di ieri, ho visto una squadra più matura e di questo non posso che essere orgoglioso”.