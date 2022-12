Stelle nello Sport: le date da segnare per l'anno 2023

Nel 2023 Stelle nello Sport "taglierà" il traguardo della 24° edizione.



Stiamo programmando una annata ricca di eventi e attività e con piacere anticipiamo alcune importanti date del progetto che speriamo vogliate fissare in agenda:

Galà delle Stelle (18 maggio, Magazzini del Cotone)

Festa dello Sport (19-20-21 maggio, Porto Antico)

SportAbility Day (16 settembre, Sciorba My Sport)



Tornerà dopo due anni di stop la Charity Dinner per la Gigi Ghirotti e non mancheranno le sorprese.

Grazie a tutti coloro che vorranno far parte della squadra e sosterranno questo quotidiano percorso a sostegno dello sport, del territorio e dei giovani nella nostra Liguria.