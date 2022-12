Prima mosse anche per l'Andora in sede di calciomercato.

Il primo ingaggio ufficializzato dai biancoblu è quello dell'attaccante Francesco Insolito, nella prima parte di stagione alla San Francesco Loano.

La società del presidente Micucci lavora anche per regalare a mister Rattalino un centrocampista di qualità, che possa ulteriormente permettere agli andoresi di poter competere per le primissime posizioni in classifica.

Ulteriori novità dovrebbero emergere nei prossimi giorni.