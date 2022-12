Corsa Campestre, Cadetti: Lara Farinola e Lorenzo Doglio primeggiano nell'istituto comprensivo di Pietra Ligure

Si è svolta nella splendida cornice della passeggiata “Falcone-Borsellino” del comune di Pietra Ligure la corsa campestre categoria Cadetti/e dell’istituto comprensivo Pietra Ligure dove hanno partecipato gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado N. Martini e C.Sbarbaro di Borgio Verezzi.

Successo nella gara femminile per Lara Farinola della classe 2A di Pietra e in ambito maschile per Lorenzo Doglio della 2A di Borgio; menzione particolare anche per le ottime prove di Ilaria Ottonello , Asia Spotorno, Mattia De Vincenti e Giacomo Falco .