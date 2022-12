Calcio, Coppa Italia di Promozione. Carcarese - Praese la finale in gioco questa sera al Corrent

Ultimo atto nell'inedito girone di semifinale in Coppa Italia di Promozione.

Questa sera saranno infatti noti i nomi delle due squadre che accederanno alla finalissima, in attesa di capire chi la spunterà nei due raggruppamenti.

Nel gruppo ponentino tutto si deciderà al Corrent, dove a causa della classifica avulsa la Carcarese sarà costretta a vincere per arrivare all'ultimo atto del tabellone, nonostante abbia gli stessi punti della Praese.

Il match del Devincenzi tra Pietra Ligure e Ospedaletti non avrà sostanzialmente peso per la graduatoria, ma sarà comunque utile ai fini solidali, dato che l'incasso (a offerta libera) sarà devoluto in beneficenza alla pubblica assistenza Pietra Soccorso.

Entrambi i match inizieranno alle 20:00.

Dinamiche simili anche nel girone B con Tarros Sarzanese - Golfo Paradiso decisiva per decretare il nome della seconda finalista.

Il programma: