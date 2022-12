Giudice Sportivo, Promozione: tre giornate a Guarrella, due a Calizzano, il Ventimiglia perde Musumarra

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 4/12/2022

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. – MARASSI 1965

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Considerato che in esso il ddg riportava che il signor BOSCHI Fabio (ritenuto dallo stesso un dirigente della società MARASSI 1965), prima dell'inizio della gara entrava nella zona antistante gli spogliatoi nonostante non fosse presente in distinta e che, durante tutto l'arco della gara, insultava la terna arbitrale; inoltre, lo stesso, al termine della gara, entrava nuovamente nella zona antistante gli spogliatoi continuando ad insultare la terna e avvicinandosi più volte al ddg senza che alcun dirigente intervenisse.

Atteso che, dalle verifiche effettuate sul sistema AS 400, il Signor BOSCHI Fabio, è risultato, invece, essere tesserato, per la corrente stagione sportiva, per la Società ANPI CASASSA, con la qualifica di Presidente;

DISPONE

Di infliggere al Signor BOSCHI Fabio il provvedimento di inibizione fino al 19 gennaio 2023 (sanzione aggravata per il ruolo rivestito in altra società) Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci GARE DEL 4/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

Per mancata vigilanza sull'ingresso in zona riservata ai non aventi diritto, tanto che, prima dell'inizio della gara, un tesserato della società avversaria entrava nella zona antistante gli spogliatoi nonostante non fosse presente in distinta. Durante tutto l'arco della gara insultava la terna arbitrale. Al termine della gara entrava nuovamente nella zona antistante gli spogliatoi continuando ad insultare la terna e avvicinandosi più volte al ddg senza che alcun dirigente intervenisse.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2022

OMODEI SIMONE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

POGGIOLI MASSIMILIANO (SAMPIERDARENESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

BAUDONE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ZUCCARELLI GIUSEPPE (MAGRA AZZURRI)

SCHIAZZA CORRADO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una manata in faccia, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALIZZANO RICCARDO (BORZOLI) (Infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DELGADO GAMARRA OSWALDO (BORZOLI)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

ESPOSITO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

BIANCHI LUCA (CARCARESE)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BISELLI GIANLUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

ARBOCO ETTORE (CAPERANESE 2015)

VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

BERTAGNA ALESSANDRO (LEVANTO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

BERNIERI RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

FOLEGNANI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

LO VECCHIO MARCO (SAMPIERDARENESE)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

SISINNI EMANUELE (SAN DESIDERIO)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

GIGLIO MICHAEL (SOCCER BORGHETTO)

CORVI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

MORANDO SAMUEL (VALLESCRIVIA 2018)

RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)

XHAMO ANDREA F. (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MATHIBEDI OLEBOGENG T. (CADIMARE CALCIO)

PORTOGHESE LUCA (CADIMARE CALCIO)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)

ROCCA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CONTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VALLETTA FRANCESCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

TOSO VALENTINO (LEVANTO CALCIO)

VANACORE KEVIN (MAGRA AZZURRI)

TORTORELLI GIORDANO (MAROLACQUASANTA)

MONNI EMMANUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

SAVIOZZI ENRICO (NEW BRAGNO CALCIO)

BOLIA MARCO (PIETRA LIGURE 1956)

CURABBA MORENO (PRAESE 1945)

CALCAGNO PAOLO (SOCCER BORGHETTO)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAFFERATA GIANLUCA (BORZOLI)

PORCU DAVIDE (BORZOLI)

ZANI AGOSTINO (BORZOLI)

AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)

DOFFO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GAGLIARDI ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAMMAROTA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

MELLE MATHIAS SERGIO (LITTLE CLUB JAMES)

CIAJOLO GIORGIO (MARASSI 1965)

SORGONA LORIS (MARASSI 1965)

DI MARCO MATTIA (MAROLACQUASANTA)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BULGARELLI ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CALCAGNO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FLACHI FRANCESCO (PRAESE 1945)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

TAVELLA LUIGI ROMOLO (VALLESCRIVIA 2018)