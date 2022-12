Calcio. Promozione: al "Devincenzi" spicca Pietra Ligure-Celle Varazze, sfide savonesi anche tra Legino-Ceriale e Bragno-Soccer Borghetto

Sarà Ospedaletti-Carcarese, alle ore 14.30, ad aprire la 14^ giornata del campionato di Promozione, dove continua a tenere banco l'accesa lotta al vertice tra Pietra Ligure e Praese, senza tralasciare ovviamente il Serra Riccò, leggermente più staccato ma sempre in corsa per il primo posto.

La nuova capolista del girone A, archiviata nel migliore modi la trasferta di Ventimiglia con un roboante e convincente 5-1, attende al "Devincenzi" il Celle Varazze di Luca Monteforte, ancora attardato in tema di promozione diretta, ma protagonista di un mercato importante per cercare di alzare l'asticella dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche passo falso di troppo.

Con il fiato sul collo dei biancazzurri di Pisano ci sono sempre Praese e Serra Riccò: per i biancoverdi c'è il match interno con la Sampierdarenese, vera rivelazione del campionato, mentre i gialloblu saranno ospiti della Golfo Dianese, in piena lotta per evitare la retrocessione.

Derby savonesi tra Legino-Ceriale e Bragno-Soccer Borghetto, con obiettivi diametralmente opposti tra playoff e salvezza.

A chiudere Borzoli-Campese e Baia Alassio-Ventimiglia.

Il programma: