Calcio, Bragno. Ecco l'ufficialità, Ermanno Frumento guiderà i biancoverdi. Caredda sarà il vice

Si attendeva l'inizio della nuova settimana per l'annuncio del nuovo allenatore del Bragno e così è effettivamente stato.

Stamane il club valbormidese ha infatti confermato l'arrivo in panchina di mister Ermanno Frumento, pronto a ritrovare in biancoverde il suo fidato vice Stefano Caredda.

"E' una coppia solida, collaudata e di assoluto livello - spiega il direttore generale Massimo Mignone - per la quale nutriamo assoluta fiducia. A loro il benvenuto in biancovederde. Un ringraziamento va a Simone Adami: non ha lavorato in condizioni facili con la strutturazione della squadra arrivata in ritardo rispetto alle condizioni ideali. Lui è stato comunque in grado di salvarla, raccogliendo il testimone da un bravo tecnico come Monte e rimanendo sul pezzo fino alla fine, a conferma di quelle qualità che gli permetteranno di avere una buona carriera davanti.

Il nostro obiettivo? Ovviamente la salvezza, ma siamo convinti di poter allestire un buon organico".