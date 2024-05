Calciomercato, Pietra Ligure. Ayalas e Mehmetaj non vestiranno più la maglia biancoceleste: "Grazie, abbiamo vissuto due stagioni indimenticabili"

Vittoria del girone A di Promozione, vittoria del titolo regionale di categoria e record di punti in Eccellenza con tanto di qualificazione ai playoff: due stagioni semplicemente indimenticabili quelle vissute in maglia biancoceleste da Santiago Ayalas e Denis Mehmetaj.

49 presenze (con 3 gol) per Santiago, 61 apparizioni condite da 10 reti per Denis: a loro va un grande ringraziamento da parte di tutta la società e un caloroso in bocca al lupo per il futuro!