Calcio, Bragno. Dopo 16 anni Ermanno Frumento torna al Ponzo: "Scelta di cuore. Aspetto il Savona in Promozione"

Il nome di Ermanno Frumento era stato avvicinato a tante società dal termine dei campionati ad oggi: Spotornese, Letimbro, Quiliano & Valleggia, tante voci che sono venute meno dopo il contatto con il Bragno.

Un ritorno dopo 16 anni quello al Ponzo per l'ex mister del Savona, in un ambiente che conosce a menadito.

"Torno dopo 16 anni a Bragno, ritrovando come presidente Roberto Ferraro, un uomo con cui condivido la medesima visione del calcio come pura passione. Sarà bello lavorare anche con il direttore Mignone, con il quale abbiamo combattuto tante appassionanti battaglie sportive sui campi della Val Bormida, ma ci tengo a salutare e a fare i complimenti a mister Adami per il lavoro che saputo svolgere nell'ultima stagione.

Che tipo di Bragno ci aspetta? Come primo pilastro, al mio fianco avrò Stefano Caredda, una figura che ha bisogno di poche presentazioni per qualità tecniche e umane; sul fronte squadra partiamo già da una buona pase che puntiamo a implementare, tenendo conto che ci aspetta un campionato davvero competitivo.

Un pensiero non può mancare per il "suo" Savona.

"Non devono mollare, con due vittorie possono ancora riuscire a ottenere la Promozione. Il mio augurio va a loro, sperando di poterli incontrare l'anno prossimo da avversari".