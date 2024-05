Calcio, Cairese. Ufficiale, il ritorno con il Mapello si disputerà domenica alle 19:00

E' stato ratificato sul portale della Lega Nazionale Dilettanti l'orario della partita di domenica tra la Cairese e il Mapello.

Come preannunciato ieri lo slot prescelto è quello delle 19:00, un punto di compromesso tra le necessità logistiche dei valbormidesi e dei lombardi. Da una parte il Brin sarà occupato per la disputa del Torneo Internazionale, dall'altra l'auspicio di rientrere in Lombardia in un orario accettabile.

Si ripartirà dal 4-1 dell'andata a favore della squadra di mister Boschetto.