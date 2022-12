Calcio, Prima Categoria B. il Savona riprende la Vadese, 2-2 al Santuario nell'anticipo

SAVONA - VADESE 2-2 (68' Esposito, 88' Quintavalle - 24' e 32' Romeo)

49' FINISCE QUA! SAVONA - VADESE E' 2-2

47' Crocetta ha la palla del 3-2! Colpo di testa centrale, Porta c'è

43' IL PAREGGIO DEL SAVONA! QUINTAVALLE! Furioso Saltarelli per un tocco di mano in area e per la posizione di Quintavalle, ritenuta irregolare dagli azzurrogranata. L'allenatore ha le sue buone ragioni per protestare, rivisto il video il tocco finale arriva in fuorigioco.

40' ammonito Kuci

36' che bello il destro di Di Roccia! Un collo destro che viaggia dritto verso l'incrocio. Provato super nel volare a deviare la sfera

35' smanacciata di Porta sul sinistro di D'Anna. C'è stanchezza su entrambi i fronti

32' un cambio per parte. Nel Savona Marrapodi per Moscino e nella Vadese Crocetta per Romeo

27' prova ad alleggerire la pressione Ndiaye, botta alta

25' gestione della partita non perfetta della Vades, soprattutto nel reparto arretrato, provano ad approfittarne i biancoblu

24' Nervosissimo Quintavalle, Carrera a terra, gioco interrotto

23' LA RIAPRE ESPOSITO! INSERIMENTO PERFETTO E PUNTATA SUL SECONDO PALO! 1-2 AL SANTUARIO

21' proprio Raffa lascia il campo, entra Ndiaye

20' colpo di testa in aggellerimento di Raffa, Porta blocca

15' fuori Avanzi per Altomare, cambio Vadese

8' ancora una punizione per Quintavalle, alta di poco

4' ammonito Brazzino

3' PARA PROVATO! penalty incrociato, respinto dal portierone azzurrogranata

2' si riapre la partita. Trattenuta di Mandaliti su Moscino. Rigore e secondo giallo. Vadese in dieci

1' intervallo brevissimo, si riparte subito

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo, Vadese in vantaggio 2-0 al Santuario

42' scambio di battute tra Quintavalle e la panchina della Vadese. C'è tensione (comprensibile) nelle fila biancoblu

38' forza dalla distanza Rapetti, siamo ai 30 metri, nessun affanno per Provato

36' trattenuta di Avanzi, giallo inevitabile

32' IL RADDOPPIO DI ROMEO! COPO DI TESTA A POCHI PASSI DA PORTA, LA VADESE HA IN MANO LA PARTITA

28' nel frattempo viene richiamato in panchina Bruzzone, al suo posto Brazzino. Frumento ripuntella la difesa

27' Cavallaro perde la palla in uscita sulla pressione di Vittori, subito palla in verticale per Romeo che, di prima intenzione, colpisce la traversa

24' VADESE IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DI ROMEO SUL PRIMO PALO, PORTA SORPRESO, LA SQUADRA DI SALTARELLI E' IN VANTAGGIO

22' particolarmente severo il direttore di gara nell'esibire entrambi i cartellini in una sfida dove i falli si contano sulle dita di una mano

21' espulso Fancellu, Vrancich valuta l'intervento su Incorvaia una chiara occasione da rete. Savona in 10

20' punizione di Rapetti

19' si ripetono a ciclo continuo i cori di contestazione al presidente Cittadino da parte degli ultras biancoblu

18' Saltarelli opta per il 4-4-2, Raffa affianca Romeo in attacco.

13' Savona con il 4-3-3. Di Roccia in regia con Cavallaro e Moscino mezz'ali, Rapetti fa l'esterno d'attacco in tandem con Bruzzone, Quintavalle riferimento centrale. Subito in campo Kuci a far coppia in difesa con Apicella

12' la prima conclusione azzurrogranata è di Romeo, destro contenuto con attenzione da Porta.

7' subito Vrancich a redarguire Saltarelli, il mister azzurrogranata subito in partita

4' dalla punizione seguente calcia Quintavalle, Provato alza sopra la traversa

3' subito ammonito Mandaliti

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Moscino, Apicella, Kuci, Bruzzone, Cavallaro, Quintavalle, Di Roccia, Rapetti.

A disposizione: Barbara, Fontana, Marrapodi, Brazzino, Antonelli, Dalipi.

Allenatore: Frumento

VADESE: Provato, Sarpa, D'Anna, Xhuri, Carrera, Vittori, Incorvaia, Mandaliti, Romeo, Raffa, Avanzi.

A disposizione: Trozzola, Salis, Maruca, Vassallo, Suetta, Brando, Altomare, Ndiaye, Crocetta.

Allenatore: Saltarelli

ARBITRO: Vrancich di Genova