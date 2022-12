Calcio. I cuori degli sportivi (e dei tanti argentini) a metà: finale mondiale o campi dilettantistici?

Ascoltando il parere di tanti nostri lettori, si è scatenata in molti di loro una sorta di lotta interiore sul programma da seguire nel corso del pomeriggio.

Il Comitato Regionale Ligure ha infatti calendarizzato oggi l'ultima domenica in campo prima della sosta natalizia (mercoledì chiuderà il programma la Serie D), proprio in concomitanza con la finale del campionato del mondo.

Sarà interessante quindi capire tra poche ore in quanti si lasceranno sedurre dall'ultimo atto del più importante torneo planetario, abbandonando i campi dall'Eccellenza alla Terza Categoria, magari mediando a una sorta di compromesso (un tempo al campo e poi di corsa a casa davanti alla tv).

C'è chi si sta ingegnando invece con le app streaming (e una buona dose di giga disponibili) o ha già prenotato un posto nei bar degli impianti sportivi, per godersi al caldo almeno gli ultimi scampoli di match.

E' apparsa decisamente più in difficoltà la colonia argentina in Liguria, soprattutto per il modo in cui i tifosi dell'albiceleste vivono il calcio fin da piccoli. Una vera e propria religione con tutti i propri riti, ma che di fronte alla ragion di squadra (e non di Stato) verrà riposta nel cassetto per almeno un paio di ore.