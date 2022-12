Calcio, Andora. Rattalino non si da pace per il gol annullato a Setti: "Le immagini parlano da sole. San Francesco in gol grazie a due invenzioni" (VIDEO)

Nel post partita di San Francesco Loano - Andora serpeggiava uno sconforto comprensibile nelle fila biancoblu per la sconfitta dell'Ellena.

Un ko che pregiudica la possibilità di competere per la primissima fascia della graduatoria, sommando anche la sconfitta interna con il Pontelungo della scorsa settimana.

A rincarare la dose per mister Rattalino e i suoi ragazzi la rete del 2-2 annullata a Setti nel finale di gara per un abbaglio del direttore di gara.

"Il video parla chiara - racconta Rattalino - ma già dal campo avevamo avuto chiara la percezione di come il gol di Setti fosse assolutamente regolare. La cosa che più mi è spiaciuta sono state le motivazioni illustrate dal signor Bergonzi, diverse, chiamando in causa prima una presunta carica su Ceccarini e poi un fallo di mano. Per noi sono punti vitali che si sommano a quelli persi a Millesimo per ulteriori disattenzioni.

Sulla partita ho poco da dire - commenta il tecnico andorese - abbiamo concesso nulla alla San Francesco, andata a segno con due invenzioni di Rolon, mentre noi abbiamo creato più di un presupposto per trovare il gol.

Ora pensiamo a lavorare e a chiudere mercoledì nel migliore dei modi l'annata, guardando comunque all'anno nuovo con fiducia grazie anche agli innesti di mercato che abbiamo concluso.

Il campionato? Noi punteremo a rimanere nella fascia più alta della classifica, ma penso che la vittoria finale possa perderla solo il Pontelungo".