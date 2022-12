Calcio, Eccellenza. Il cambio d'allenatore non basta, Finale ko anche contro l'Athletic Club. Balleri: "Rammaricati solo dal risultato"

Una prima non fortunata quindi per il neo tecnico giallorossoblu David Balleri che se non può vedere il bicchiere mezzo pieno per il risultato non può comunque allo stesso modo dirsi del tutto insoddisfatto da quanto i suoi hanno messo nel rettangolo di gioco: "Per aver lavorato solo una settimana sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto in campo - afferma il mister finalese - L'unico rammarico per i ragazzi, che in questa settimana hanno dato veramente tutto andando ai mille all'ora in allenamento, è il risultato, perché la squadra ha fatto bene. Siamo solo mancati negli ultimi venti metri, nelle decisioni. La partita si stava incanalando verso la parità, entrambe avevamo fatto bene in fase difensiva, poi c'è stato quel calcio di punizione nato da un errore su un retropassaggio nostro che ci ha condannati".