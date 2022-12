Il pagellone di Eccellenza. Cairese, una svolta più profonda di quanto appaia

CAIRESE, VOTO 7.

Essere la "prima tra le umane", alle spalle della schiacciasassi Albenga, rappresenta di per sè una nota di merito per i valbormidesi.

C'è da dire che la volontà di competere per i primissimi posti in classifica non è mai stata celata nell'arco delle ultime stagioni, ma con l'avvento della presidenza Boveri si è percepito chiaramente un deciso cambio di passo sul fronte delle ambizioni.

Storicamente, infatti, l'ambiente gialloblu è sempre stato quasi del tutto ovattato, come dopo una fitta nevicata, con determinate spigolature sempre smussate o attutite; ora, invece, la volontà di approdare nel medio termine in quarta serie è stata del tutto palesata.

Anche sul fronte tecnico determinate iniziative sono apparse più incisive, basti pensare al resyling di mercato dicembrino (con al partenza di un riferimento come Saviozzi e l'arrivo di Zunino) o al forte richiamo del vicepresidente Federico Boveri dopo la sconfitta interna contro l'Arenzano.

Un paradigma diverso e al contempo una sfida affascinante per ogni componente societaria nel percorso dichiarato verso la quarta serie.

Un obiettivo sulla carta ancora ampiamente alla portata, a patto di mantenere a fine stagione il secondo posto in graduatoria, pronto a garantire il pass per l'accesso ai playoff nazionali.

Una nota di merito è giusto porla per il costante impegno nel Settore Giovanile e nei tornei organizzati dal club, su tutti l'Internazionale, tornato a pieno regime dopo lo stop imposto dalla pandemia.