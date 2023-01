Allerta gialla sul Levante, via libera al programma dilettantistico

Domani, domenica 8 gennaio, non scatterà quindi l'automatica chiusura di diversi impianti (ciò accade con il livello arancione), ma non sono da escludere comunque disagi per le copiose precipitazioni attese sul genovesato e sul levante ligure.

Le previsioni:

Dalle prime ore del mattino piogge diffuse anche a carattere di rovescio su tutte le zone di intensità debole o moderata soprattutto su BCE dove i rovesci potranno assumere localmente carattere persistente e dove non si escludono isolati episodi di forte intensità. I fenomeni saranno in esaurimento nel pomeriggio a Ponente mentre continueranno a Levante con valori cumulati significativi su ABE, elevati su C; puntualmente non escludiamo quantitativi elevati o molto elevati su BCE. Venti da Sud-Ovest fino a 50-60km/h rafficati su AC.