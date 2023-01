Calcio, Pietra Ligure. Exploit di Insolito in casa del Serra Riccò. Pisano dopo il 3-0 del "Negrotto": "La partita migliore in condizioni difficilissime"

Tre punti su un campo complicato e la quasi estromissione di una delle rivali più attrezzate dalla corsa al primato.

Il Pietra Ligure riparte nel migliore dei modi dopo la sosta, espugnando il campo del Serra Riccò 3-0 con la tripletta di Insolito.

Una prova gagliarda, che ha soddisfatto a pieno Pisano:

"Loro sono stati bravi a portarci fuori dai nostri binari preferiti, disputando una gara molto fisica, ma devo dire che il Pietra ha risposto con una prova davvero matura. Abbiamo approfittato dei loro errori, non mettendoci nei guai e senza racimolare ammonizioni stupide. E' forse una delle vittorie più belle, soprattutto per le condizioni e l'ambiente che abbiamo trovato".

La corsa alla vetta sembra asciugarsi a voi e alla Praese.

"Da fuori non è così scontato come sembra, basta veramente poco per commettere uno scivolone. La cosa che più mi ha inorgoglito, oggi, è aver visto tutti i giocatori sacrificare la loro indole per il bene dell'intero gruppo".

Cosa aggiungere su Insolito?

"Si è sacrificato, ha fatto ammonire gli avversari e ha messo a segno tre gol in tre occasioni, l'ultimo davvero pazzesco. Elogiandolo non si corre nemmeno il rischio che si monti la testa: tra i giocatori più forti che ho allenato è sicuramente il più umile. C'è dietro anche un lavoro che lo pone nelle condizioni tattiche e psicologiche per rendere in questa maniera, a livello difensivo la squadra è stata a dir poco incredibile".